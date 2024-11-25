Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm hiểu và update kiến thức về sản phẩm và khách hàng (sản phẩm là khóa học Yoga)
- Tư vấn và chốt đơn theo kịch bản có sẵn qua Pancake hoặc Zalo. Gọi điện tư vấn cho khách hàng nếu cần
- Chăm sóc khách hàng cũ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng
- Cập nhật báo cáo công việc hàng ngày
- Việc khác theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm sales tối thiểu 1 năm bất kỳ lĩnh vực
- Có laptop cá nhân
- Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc mong muốn tìm hiểu về Yoga, hoặc đã từng tập Yoga

Tại Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7- 8 triệu + hoa hồng + thưởng
- Thử việc: 1 tháng với 85% lương cứng
- Thưởng Tết âm lịch, Tết dương lịch, thưởng năng suất.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ.
- Nghỉ 2 Thứ Bảy / tháng
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng công việc, trừ laptop
- Được đào tạo bài bản theo quy trình từ A đến Z.
- Môi trường làm việc trẻ, tích cực và chủ động
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Tham gia hoạt động văn hóa doanh nghiệp “Hiểu và Thương” hàng tuần.
- Có không gian tập luyện Yoga.
- Có khu studio để chụp ảnh và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 10 ngõ 138 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

