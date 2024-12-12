Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Lesmers
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công ty TNHH Lesmers

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Lesmers

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý và vận hành gian hàng Etsy.
Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược bán hàng.
Tạo, chỉnh sửa và tối ưu hóa các danh sách sản phẩm trên Etsy, bao gồm tiêu đề, mô tả, từ khóa và hình ảnh sản phẩm để đảm bảo thu hút người mua và tối ưu SEO trên nền tảng.
Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng, tối ưu hóa chiến lược bán hàng để tăng cường hiệu quả kinh doanh.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế để cập nhật kịp thời các mẫu thiết kế mới, đảm bảo mọi thông tin sản phẩm trên Etsy luôn thu hút.
Phối hợp với bộ phận CS, giải quyết thắc mắc từ khách hàng trên Etsy một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất.
Báo cáo tình hình bán hàng và hiệu quả chiến dịch trên Etsy cho cấp quản lý định kỳ.
Tham gia đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của tổ chức.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý/ vận hành nền tảng ecom như Etsy/ Amazon/ Shopee/ Tiki/ Lazada/..., từ 6 tháng trở lên và yêu thích làm Ecom
Có base Marketing hoặc lên chiến lược kinh doanh, yêu thích thị trường Âu Mỹ
Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng lập kế hoạch và chiến lược bán hàng.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng và các hình thức quảng cáo phổ biến để hiểu được sản phẩm, hiểu insight khách hàng.
Ngôn ngữ: Biết sử dụng Tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và viết.
Yêu cầu khác:
Tự chủ hành động: Chủ động trong công việc, có khả năng tự quản lý và quyết định.
Sẵn sàng cầu tiến và dấn thân: Luôn học hỏi, cải thiện và cam kết với công việc được giao.
Có trách nhiệm với mục tiêu: Chịu trách nhiệm trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Tại Công ty TNHH Lesmers Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu + Bonus;
Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành; nghỉ phép 12 ngày/năm
Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ tết trong năm, lương tháng 13;
Sếp cực tâm lý và luôn support nhân viên. Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Du lịch từ 1-2 lần/năm; môi trường trẻ trung, năng động. Độ tuổi GenZ;
Tổ chức sinh nhật, lễ tết và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng;
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc;
Phụ cấp gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lesmers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lesmers

Công ty TNHH Lesmers

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

