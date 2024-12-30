Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, yêu cầu của khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.

Đàm phán, thuyết phục và chốt Hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu.

Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu tăng giao dịch thanh toán.

Hướng dẫn sử dụng và đảm bảo chất lượng sản phẩm đã cài đặt/ đã giao...

Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BGĐ.

Nam/Nữ. (Ưu tiên Nam). Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm về phần mềm hoặc ngành thanh toán điện tử.

Trung thực, năng động, nhanh nhẹn, trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Sẵn sàng đi thị trường. Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 10 Triệu trở lên.

BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.

13 tháng lương, 12 ngày phép năm.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.

Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.

Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty.

