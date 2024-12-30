Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, yêu cầu của khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.
Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.
Đàm phán, thuyết phục và chốt Hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu.
Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu tăng giao dịch thanh toán.
Hướng dẫn sử dụng và đảm bảo chất lượng sản phẩm đã cài đặt/ đã giao...
Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. (Ưu tiên Nam). Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm về phần mềm hoặc ngành thanh toán điện tử.
Trung thực, năng động, nhanh nhẹn, trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Sẵn sàng đi thị trường. Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 10 Triệu trở lên.
BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.
13 tháng lương, 12 ngày phép năm.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.
Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

