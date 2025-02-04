Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Vinhomes Smart City,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp cho khách hàng là học sinh, sinh viên, phụ huynh, học viên theo data phân bổ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ (20-35 tuổi), có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm Sales/ CSKH là một điểm cộng.
Đam mê với công việc sale, kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Có tinh thần cầu tiến, siêng năng và trung thực khi tiếp xúc với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C07-02 Khu C Geleximco Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

