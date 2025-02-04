Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Vinhomes Smart City,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp cho khách hàng là học sinh, sinh viên, phụ huynh, học viên theo data phân bổ.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ (20-35 tuổi), có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm Sales/ CSKH là một điểm cộng.
Đam mê với công việc sale, kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Có tinh thần cầu tiến, siêng năng và trung thực khi tiếp xúc với khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
