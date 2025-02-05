Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng và chăm sóc các kênh phân phối (đại lý, cửa hàng...) của công ty tại địa bàn phụ trách.
• Giới thiệu, tư vấn, chào bán sản phẩm tới các cửa hàng, đại lý hoặc bán hàng tại showroom
• Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng, phối hợp, hỗ trợ việc giao hàng (khi cần).
• Quản lý hàng hóa, theo dõi công nợ và thu hồi công nợ.
• Hỗ trợ xử lý các khiếu nại của khách hàng.
• Kiểm tra hàng tồn, trưng bày hàng hóa
• Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình, chính sách Marketing tại thị trường.
• Thời gian làm việc là giờ hành chính công ty đi thị trường theo lịch phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 35 Tuổi; Tốt nghiệp trung cấp trở lên
• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thực phẩm/nước uống (F&B)/ hàng tiêu dùng (FMCG), thực phẩm chức năng.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
• Tác phong nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 -15Triệu bao gồm: Lương Cơ Bản + Trợ Cấp + Thưởng Doanh Số
- Thưởng thêm Quý, Năm theo năng lực.
- Cơ hội thăng tiến ở các cấp quản lý cao hơn.
- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động
- Được tham gia lớp đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
- Được nghỉ và được thưởng các ngày lễ tết, hưởng tháng lương 13 và các phần thưởng khác cho các thành tích đặc biệt
- Tham gia các hoạt động Team building, nghỉ mát của công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kho Vận Và Phân Phối Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

