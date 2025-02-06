Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

· Phụ trách bán sản phẩm hàng Nhật trên các nền tảng online của công ty dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của Leader (Fanpage, Zalo, Sàn TMĐT)

(Fanpage, Zalo, Sàn TMĐT)

· Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng và chăm sóc khách hàng theo sự phân công

Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng và chăm sóc khách hàng theo sự phân công

· Kết hợp với team đề xuất các chương trình khuyến mãi kênh online, báo cáo các chương trình khuyến mãi theo tháng

· Cập nhật, báo cáo kết quả doanh số hàng tuần/tháng với quản lý

với quản lý

· Công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Chỉ tuyển nữ, độ tuổi từ 9x – 2002, tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học

Chỉ tuyển nữ, độ tuổi từ 9x – 2002, tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học

· Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc cókinh nghiệm bán hàng trên các sàn TMĐT hoặc sale online

Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có

kinh nghiệm bán hàng trên các sàn TMĐT hoặc sale online

· Sử dụng được các phần mềm edit cơ bản: canva, capcut,...

Sử dụng được các phần mềm edit cơ bản: canva, capcut,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Lương cứng từ 6-8 triệu + thưởng + DS (thu nhập từ 8-15 triệu)

·

Thu nhập: Lương cứng từ 6-8 triệu + thưởng + DS (thu nhập từ 8-15 triệu)

· Cung cấp các thiết bị phục vụ cho công việc: máy tính, điện thoại

Cung cấp các thiết bị phục vụ cho công việc: máy tính, điện thoại

· Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

Đ

· Du lịch, du xuân 2 lần/năm

du xuân 2

· Thưởng tết, thưởng nhân viên xuất sắc và các chế độ phúc lợi khác

· Các chế độ thăm hỏi ốm đau,, sinh nhật, hiếu hỉ, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, trung thu,.. theo quy định của công ty.

· Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

· Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin