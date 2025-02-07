Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng online:

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm TP bảo vệ sức khoẻ cho mẹ và bé, mỹ phẩm,dược phẩm qua các kênh online như website, và các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Tiktok, Lazada...)

Livestream bán hàng:

Thực hiện livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee Live để giới thiệu và bán sản phẩm.

Chuẩn bị nội dung, kiến thức sản phẩm, và tương tác trực tiếp với khách hàng trong buổi livestream.

Giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, dễ hiểu và đảm bảo tuân thủ các quy định về quảng cáo và bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

Làm việc cùng bộ phận marketing để lập kế hoạch quảng cáo, chạy chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng online.

Đóng góp ý tưởng phát triển các chiến lược bán hàng online mới nhằm tối ưu hóa doanh thu và trải nghiệm khách hàng.

Theo dõi xu hướng và phát triển kiến thức chuyên môn:

Cập nhật thông tin mới nhất về các sản phẩm dược phẩm và xu hướng bán hàng online để đảm bảo nội dung tư vấn và bán hàng luôn chính xác và hiệu quả.

Đào tạo, kiểm tra về chuyên môn, kiến thức sản phẩm cho các nhân sự sale, các nhà thuốc và các hệ thống bán hàng khác

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Dược (Dược sỹ).

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính và linh hoạt trong việc tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Kỹ năng bán hàng: đã cókỹ năng bán hàng qua kênh offline/ online và livestream là một lợi thế

Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp với các phòng ban khác như marketing, chăm sóc khách hàng.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh (8 -15tr, được deal lương theo năng lực), kèm các khoản thưởng theo doanh thu bán hàng.

Đào tạo: Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, livestream và tư vấn khách hàng online.

Cơ hội phát triển: Tham gia vào môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm trực tuyến.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Thưởng lễ tế, sinh nhật và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin