Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 39 Nguyễn Trãi

- Thanh Xuân

- Hà Nội;

- Số 15 Quang Trung

- Hà Đông

- Hà Nội

- Số 5 Tân Mai

- Hoàng Mai

- Hà Nội

- Số 16 Trần Duy Hưng

- Cầu Giấy

- Hà Nội

- Số 8 Hoàng Cầu

- Đống Đa

- Hà Nội;

- Cửa hàng Aeon Long Biên

- Hà Nội

- Số 217 Nguyễn Văn Cừ

- Đống Đa

- Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hướng dẫn, tư vấn bán hàng tại cửa hàng
- Trưng bày, sắp xếp hàng hóa.
- Hướng dẫn khách cách sử dụng và bảo quản sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 18 tuổi - 30 tuổi.
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Ngoại hình ưa nhìn. Cao trên 1m58 đối với nữ, 1m65 đối với nam.
- Không có sẹo trên gương mặt và không có hình xăm bị lộ.
- Giọng nói dễ nghe, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp và nói khó nghe do đặc thù vùng miền.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang, trang sức, mỹ phẩm…
- Có các giá trị và hành vi sau:
+ Tận tâm: Chủ động làm điều Khách hàng muốn ngay cả khi KH chưa nói ra; Hành động và quyết định dựa trên lợi ích của khách hàng, tổ chức, đội nhóm; Luôn lắng nghe và chia sẻ chân thành.
+ Nói như đóng dấu: Nói A làm A làm đúng thời hạn, tuyên bố sự cố sớm nhất, dọn dẹp hậu quả và đưa ra cam kết mới; Chủ động đưa ra giải pháp, không lý do, không đổ lỗi.
+ Tư duy phát triển: Ghi nhận và ăn mừng chiến thắng nhỏ; Thử nhanh, sai nhanh, sai rẻ, sửa nhanh; Học hỏi từ người khác.
Tư duy phát triển

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8,000,000 - 15,000,000 đồng
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,…), thưởng Lễ Tết, …
- Được hưởng các khoản thưởng: Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng tháng lương thứ 13 cố định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty;
- Được tham gia các chương trình du xuân, du lịch, team building, kickoff định kỳ hàng năm.
- Cơ hội được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện về chiến lược quản trị, chiến lược nhân sự bởi các chuyên gia hàng đầu
- Làm việc theo ca linh hoạt. Ca sáng từ 8h00 – 16h00 (Nghỉ ăn ca 60 phút); Ca chiều 13h00 – 20h30 (Nghỉ ăn ca 30 phút).
- Tháng được nghỉ 04 ngày (Không cố định thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 39 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

