Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 39 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội; - Số 15 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội - Số 5 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội - Số 16 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội - Số 8 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội; - Cửa hàng Aeon Long Biên - Hà Nội - Số 217 Nguyễn Văn Cừ - Đống Đa - Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hướng dẫn, tư vấn bán hàng tại cửa hàng

- Trưng bày, sắp xếp hàng hóa.

- Hướng dẫn khách cách sử dụng và bảo quản sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 18 tuổi - 30 tuổi.

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Ngoại hình ưa nhìn. Cao trên 1m58 đối với nữ, 1m65 đối với nam.

- Không có sẹo trên gương mặt và không có hình xăm bị lộ.

- Giọng nói dễ nghe, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp và nói khó nghe do đặc thù vùng miền.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang, trang sức, mỹ phẩm…

- Có các giá trị và hành vi sau:

+ Tận tâm: Chủ động làm điều Khách hàng muốn ngay cả khi KH chưa nói ra; Hành động và quyết định dựa trên lợi ích của khách hàng, tổ chức, đội nhóm; Luôn lắng nghe và chia sẻ chân thành.

+ Nói như đóng dấu: Nói A làm A làm đúng thời hạn, tuyên bố sự cố sớm nhất, dọn dẹp hậu quả và đưa ra cam kết mới; Chủ động đưa ra giải pháp, không lý do, không đổ lỗi.

+ Tư duy phát triển: Ghi nhận và ăn mừng chiến thắng nhỏ; Thử nhanh, sai nhanh, sai rẻ, sửa nhanh; Học hỏi từ người khác.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8,000,000 - 15,000,000 đồng

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,…), thưởng Lễ Tết, …

- Được hưởng các khoản thưởng: Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng tháng lương thứ 13 cố định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty;

- Được tham gia các chương trình du xuân, du lịch, team building, kickoff định kỳ hàng năm.

- Cơ hội được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện về chiến lược quản trị, chiến lược nhân sự bởi các chuyên gia hàng đầu

- Làm việc theo ca linh hoạt. Ca sáng từ 8h00 – 16h00 (Nghỉ ăn ca 60 phút); Ca chiều 13h00 – 20h30 (Nghỉ ăn ca 30 phút).

- Tháng được nghỉ 04 ngày (Không cố định thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải

