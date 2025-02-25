Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Bán và marketing các sản phẩm hiện có của công ty, tham khảo thêm trên website

Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và mở rộng quan hệ kinh doanh.

Tư vấn, đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty, hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Demo, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phòng kinh doanh về thông số kỹ thuật, tài liệu liên quan.

Thương thảo hợp đồng, theo dõi đơn hàng, quản lý công nợ và danh mục thầu tại các khách hàng.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin về đối thủ, sản phẩm và nhu cầu khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận R&D trong một số vấn đề liên quan đến phát triển sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu.

Giới tính:

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Xét nghiệm, Sinh học, Công nghệ Sinh học,...

Trình độ:

Tối thiểu 1 năm làm việc tại các lĩnh vực tương tự.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về real-time PCR, Elisa.

Khả năng làm việc:

Làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng doanh số, phụ cấp đảm bảo, xem xét tăng lương 2 lần/năm.

Làm việc trong môi trường thân thiện, cơ hội phát triển bản thântrong lĩnh vực khoa học và thương mại.

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năngcần thiết.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợitheo quy định của Nhà nước và Công ty (khám sức khỏe định kỳ, lương tháng 13, quà Trung Thu và các ngày lễ).

Làm việc giờ hành chính; nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

