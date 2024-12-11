Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yuecheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Yuecheng
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Yuecheng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yuecheng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 381/19/6 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Lập kế hoạch bán hàng
+ Tiếp cận và làm việc với khách hàng, giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng, xử lý các vấn đề đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
+ Điều phối với nhà cung cấp: đảm bảo luôn cung cấp đủ, đúng số lượng và đúng thời gian của đơn hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng xử lý tình huống, chăm chỉ, thật thà.

Tại Công Ty TNHH Yuecheng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ hoa hồng
Làm việc giờ hành chính
Công ty chi trả tiền xăng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yuecheng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yuecheng

Công Ty TNHH Yuecheng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 381/19/6 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

