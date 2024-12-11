Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yuecheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

+ Lập kế hoạch bán hàng

+ Tiếp cận và làm việc với khách hàng, giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng, xử lý các vấn đề đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

+ Điều phối với nhà cung cấp: đảm bảo luôn cung cấp đủ, đúng số lượng và đúng thời gian của đơn hàng.