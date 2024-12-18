Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ts24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Cập nhật, triển khai chính sách & kế hoạch kinh doanh của phòng theo từng thời điểm.

-Cập nhật kiến thức về nghiệp vụ và về sản phẩm của Công ty để tư vấn các giải pháp phù hợp đến khách hàng.

-Giải đáp, chăm sóc khách hàng về sản phẩm, hệ thống, dịch vụ qua các kênh hỗ trợ (Điện thoại, Email, Fanpage…)

-Tư vấn giới thiệu dịch vụ, sản phẩm công ty từ Data được cung cấp

-Triển khai các hoạt động marketing tiếp thị cần thiết tăng doanh số của phòng.

-Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng/ quý/ năm

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, TMĐT, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

-Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực: Sale, Marketing, ...

-Có khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục tốt.

-Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, có tính kỷ luật tốt.

-Thành thạo tin học văn phòng, đam mê công nghệ là ưu thế

-Chủ động trong công việc, ham học hỏi, sáng tạo và cầu tiến.

-Có giọng nói rõ, nhẹ nhàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Ts24 Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản + hoa hồng (tháng, quý), thu nhập trung bình từ 8-15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển

