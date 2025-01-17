Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

【Trách nhiệm công việc】

1. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông và tiếp thị đa kênh để thúc đẩy doanh số bán hàng

2. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực làm đẹp, và khai thác các điểm bán hàng của sản phẩm thông qua việc học sâu

3. Các kênh truyền thông hoạt động bao gồm tiếp thị nội dung, tiếp thị liên kết, xây dựng thương hiệu và hiệu suất bán hàng

4. Duy trì khách hàng cũ và khai thác nhu cầu của khách hàng mới (B2B)