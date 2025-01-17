Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MOKSA
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
CÔNG TY TNHH MOKSA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 472 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TPHCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

【Trách nhiệm công việc】
1. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông và tiếp thị đa kênh để thúc đẩy doanh số bán hàng
2. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực làm đẹp, và khai thác các điểm bán hàng của sản phẩm thông qua việc học sâu
3. Các kênh truyền thông hoạt động bao gồm tiếp thị nội dung, tiếp thị liên kết, xây dựng thương hiệu và hiệu suất bán hàng
4. Duy trì khách hàng cũ và khai thác nhu cầu của khách hàng mới (B2B)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4.Có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung/tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

MOKSA Company LimitedCompany Name: CONG TY TNHH MOKSA Founded in Hangzhou, MOKSA is a multinational e-commerce service platform dedicated to promoting Chinese beauty products to the world. The company focuses on the rapid development of cross-border beauty e-commerce, and has accumulated strong capabilities in system construction, data analysis, supplier management, warehousing and logistics control, and global sales platform operation.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOKSA

CÔNG TY TNHH MOKSA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 472 Trần Hưng Đạo

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

