Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hoàng Hoa Thám, Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn thông tin về hàng hóa, công năng sản phẩm đến cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng của khách hàng;
Bảo quản, vệ sinh không gian trưng bày, trang thiết bị, hàng hóa tại showroom.
Theo dõi các thiết bị điện trước khi ra về;
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc;
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên;
Có thể phỏng vấn trước Tết và nhận việc sau Tết;
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về phần cứng PC; Có kiến thức về Gaming Gear, đặc biệt thiết bị Audio;
Giọng nói rõ ràng, tự tin giao tiếp, thuyết phục khách hàng;
Sức khoẻ tốt, chịu khó, nhanh chóng thích nghi thay đổi;
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Có cơ hội thăng tiến cao trong đội ngũ;
Phép năm: 12 ngày phép/ năm;
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước;
Tham gia bảo hiểm sức khoẻ PVI công ty mua dành riêng cho nhân viên;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
