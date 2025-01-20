Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hoàng Hoa Thám, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn thông tin về hàng hóa, công năng sản phẩm đến cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng của khách hàng;

Bảo quản, vệ sinh không gian trưng bày, trang thiết bị, hàng hóa tại showroom.

Theo dõi các thiết bị điện trước khi ra về;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc;

Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên;

Có thể phỏng vấn trước Tết và nhận việc sau Tết;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về phần cứng PC; Có kiến thức về Gaming Gear, đặc biệt thiết bị Audio;

Giọng nói rõ ràng, tự tin giao tiếp, thuyết phục khách hàng;

Sức khoẻ tốt, chịu khó, nhanh chóng thích nghi thay đổi;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng;

Môi trường làm việc thân thiện, năng động;

Có cơ hội thăng tiến cao trong đội ngũ;

Phép năm: 12 ngày phép/ năm;

Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước;

Tham gia bảo hiểm sức khoẻ PVI công ty mua dành riêng cho nhân viên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN

