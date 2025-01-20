Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hoàng Hoa Thám, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn thông tin về hàng hóa, công năng sản phẩm đến cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng của khách hàng;
Bảo quản, vệ sinh không gian trưng bày, trang thiết bị, hàng hóa tại showroom.
Theo dõi các thiết bị điện trước khi ra về;
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc;
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên;
Có thể phỏng vấn trước Tết và nhận việc sau Tết;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về phần cứng PC; Có kiến thức về Gaming Gear, đặc biệt thiết bị Audio;
Giọng nói rõ ràng, tự tin giao tiếp, thuyết phục khách hàng;
Sức khoẻ tốt, chịu khó, nhanh chóng thích nghi thay đổi;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Có cơ hội thăng tiến cao trong đội ngũ;
Phép năm: 12 ngày phép/ năm;
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước;
Tham gia bảo hiểm sức khoẻ PVI công ty mua dành riêng cho nhân viên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 78-80-82 Hoàng Hoa Thám, Phường 12

