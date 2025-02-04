Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 303 Hùng Vương, Phường 09,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu mua hàng online từ khách qua: website, điện thoại, zalo, email.
Tư vấn, hướng dẫn khách đến mua hàng trực tiếp tại showroom của công ty.
Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty được đăng tải trên website META.
Tư vấn các chương trình khuyến mại đi kèm.
Báo giá sản phẩm và hình thức thanh toán.
Chốt đơn hàng và tạo đơn hàng.
Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng.
Giải đáp thắc mắc, nhu cầu về sản phẩm của khách hàng qua các kênh: Chat, Điện thoại, Email.
Data khách hàng được Công ty cung cấp, không phải đi tìm khách hàng, được hỗ trợ hết sức để các bạn hoàn thành KPI.
Mặt hàng công ty kinh doanh: điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng, thiết bị gia đình, văn phòng, công cụ dụng cụ, đồ thể thao, thiết bị chăm sóc sức khỏe.
Thời gian làm việc: Giờ Hành chính T2-sáng T7 từ 8h00 đến 17h30. Ngoài ra sẽ có ca trực buổi tối đến 19h00 hoặc 20h00 2-3 buổi/tuần và ca trực vào chiều thứ 7 và CN (giờ hành chính tới 17h30, mỗi tháng trực 1-2 buổi). Làm thêm giờ sẽ được tính lương thêm giờ theo đúng quy định.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 20 đến 28.
Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, không nói ngọng, mắc lỗi phát âm.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale online trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử, CSKH.
Gắn bó với công việc lâu dài, có khả năng làm việc thêm giờ và chịu được áp lực công việc.
Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung.
Thu nhập không giới hạn tương xứng với năng lực.
Mỗi nhân viên được trang bị 01 laptop khi làm việc tại công ty.
Chế độ nghỉ phép hằng năm 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.
Có cơ hội sắm các mặt hàng: gia dụng, điện lạnh, y tế sức khỏe...với giá ưu đãi dành cho nhân viên công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của công ty.
Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ... theo quy định.
Nhiều chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 716 - 718 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

