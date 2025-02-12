Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AAT Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 03 đường D3 Khu MEGA RUBY Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Làm việc với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế thi công nội thất dự án lớn bao gồm biệt thự, resort, chuỗi nhà hàng,..

- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng từ đa kênh

- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, thực hiện đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Đảm bảo mục tiêu doanh số quý, năm và Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

- Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, v.v. hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong các vị trí: Nhân viên kinh doanh, Trợ lý kinh doanh, v.v. mảng nội thất, thiết kế.

- Kỹ năng lập kế hoạch,

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Tại Công Ty TNHH AAT Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AAT Decor

