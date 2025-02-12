Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AAT Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH AAT Decor
- Hồ Chí Minh:
- Số 03 đường D3 Khu MEGA RUBY Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Làm việc với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế thi công nội thất dự án lớn bao gồm biệt thự, resort, chuỗi nhà hàng,..
- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng từ đa kênh
- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, thực hiện đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng
- Đảm bảo mục tiêu doanh số quý, năm và Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
- Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong các vị trí: Nhân viên kinh doanh, Trợ lý kinh doanh, v.v. mảng nội thất, thiết kế.
- Kỹ năng lập kế hoạch,
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Tại Công Ty TNHH AAT Decor Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AAT Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
