Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AAT Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH AAT Decor
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH AAT Decor

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH AAT Decor

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 03 đường D3 Khu MEGA RUBY Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Làm việc với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế thi công nội thất dự án lớn bao gồm biệt thự, resort, chuỗi nhà hàng,..
- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng từ đa kênh
- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, thực hiện đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng
- Đảm bảo mục tiêu doanh số quý, năm và Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
- Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, v.v. hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong các vị trí: Nhân viên kinh doanh, Trợ lý kinh doanh, v.v. mảng nội thất, thiết kế.
- Kỹ năng lập kế hoạch,
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Tại Công Ty TNHH AAT Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AAT Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH AAT Decor

Công Ty TNHH AAT Decor

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 62 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

