Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới tại các Khu công nghiệp.

- Chăm sóc khách hàng cũ theo danh sách công ty cung cấp.

- Tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với các nhà máy, các nhà thầu và tư vấn thiết kế.

- Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ.

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Cơ điện tử, Điện, Điện tự động hóa, Điện tử Cơ khí... hoặc các ngành có liên quan.

- Sức khỏe tốt, đạo đức nhân cách tốt.

- Có tinh thân trách nhiệm và tính kỷ luật cao trong công việc.

- Yêu thích kinh doanh và có khả năng giao tiếp tốt.

- Thái độ làm việc nghiêm túc, linh hoạt, nhiệt huyết, thật thà,...không ngại khó ngại khổ khi làm việc, sống hòa đồng với tập thể.

- Chấp nhận đi công tác ở xa khi có yêu cầu, nhu cầu từ khách hàng.

- Có khả năng làm việc đội nhóm và khả năng làm việc độc lập.

- Yêu nghề, chịu học hỏi, đọc tài liệu, tìm hiểu kiến thức mới về sản phẩm cũng như thị trường.

- Xác định làm việc gắn bó lâu dài.

- Có ngoại ngữ là một lợi thế: Tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn...

- Có bằng lái xe B2 sẽ được trợ cấp thêm.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tính chất công việc: Làm việc giờ hành chính.

- Chi tiết công việc được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thương lượng theo năng lực & kinh nghiệm + Hoa hồng + Trợ cấp + Thưởng.

- Được nghỉ chiều thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày lễ, Tết theo luật nhà nước.

- Được đánh giá thành tích để xem xét tăng lương hàng năm.

- Phụ cấp đi công tác.

- Được hưởng lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch theo tình hình kinh doanh của công ty, thưởng doanh số theo khả năng làm việc.

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc và xử lý tình huống cùng các kỹ năng mềm khác để thành công trong cuộc sống.

- Được đào tạo kiến thức chuyên môn và thực hành thực tế.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được trang bị đầy đủ các công cụ làm việc.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật nhà nước

- Được tham gia các hoạt động du lịch kết nối tập thể của công ty theo định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

