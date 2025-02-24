Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phúc Khang Art làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn 03N7, C02 - Simcity đường số 4, đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn & chốt đơn hàng với khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đại lý.

- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường.

- Kết hợp với team Marketing để đẩy mạnh thương hiệu & doanh số.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng TikTok, YouTube, Facebook hoặc các phần mềm làm video để hỗ trợ quảng bá sản phẩm.

- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Miền Bắc: Biệt thự 19-C22 Geleximco, Hà Đông, Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ dưới 30 tuổi – Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có tư duy kinh doanh.

- Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, kinh doanh là lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường đào tạo kinh doanh bài bản.

- Chăm chỉ, chủ động, có khả năng chốt sale và chịu được áp lực doanh số.

- Sáng tạo nội dung, làm video, livestream tốt là một lợi thế lớn!

- Mong muốn phát triển bản thân, có định hướng thăng tiến.

Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu/tháng + % doanh số KHÔNG GIỚI HẠN (thu nhập trung bình 15 – 30 triệu/tháng hoặc hơn, tùy năng lực).

- Thưởng nóng theo doanh số, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.

- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng phòng Kinh doanh nếu thể hiện tốt.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng & chiến lược kinh doanh.

- Du lịch, team-building, các chương trình gắn kết nội bộ cực chất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phúc Khang Art

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.