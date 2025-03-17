Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Saigon ICT
- Saigontel, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Lô 46, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
Liên hệ cho khách hàng dựa trên data được cấp, và đặt lịch hẹn.
Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ về thiết kế website
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi tư vấn.
Data khách hàng tiềm năng được hướng dẫn tìm kiếm trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 100%.
Biết sử dụng laptop, tin học văn phòng cơ bản.
Trung thực, năng động, nhiệt tình, hoà đồng, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.
Tuân thủ mọi nội quy, nề nếp của công ty, trang phục lịch sự.
Hình thức làm việc: Full-time (Từ 8h - 17h , Thứ 2 đến sáng thứ 7)
Hình thức làm việc:
Biết sử dụng laptop, tin học văn phòng cơ bản.
Trung thực, năng động, nhiệt tình, hoà đồng, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.
Tuân thủ mọi nội quy, nề nếp của công ty, trang phục lịch sự.
Hình thức làm việc: Full-time (Từ 8h - 17h , Thứ 2 đến sáng thứ 7)
Hình thức làm việc:
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và hoa hồng cao từ 8 triệu - 16 triệu , thu nhập theo khả năng (dựa trên target đạt được).
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và digital marketing từ cơ bản tới nâng cao để hỗ trợ khách hàng
Thời gian đầu làm việc được Quản lý và người giỏi về chuyên môn ngành nghề sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng và chốt hợp đồng.
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và digital marketing từ cơ bản tới nâng cao để hỗ trợ khách hàng
Thời gian đầu làm việc được Quản lý và người giỏi về chuyên môn ngành nghề sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng và chốt hợp đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI