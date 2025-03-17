Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Saigon ICT - Saigontel, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Lô 46, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Liên hệ cho khách hàng dựa trên data được cấp, và đặt lịch hẹn.

Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ về thiết kế website

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi tư vấn.

Data khách hàng tiềm năng được hướng dẫn tìm kiếm trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 100%.

Biết sử dụng laptop, tin học văn phòng cơ bản.

Trung thực, năng động, nhiệt tình, hoà đồng, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Tuân thủ mọi nội quy, nề nếp của công ty, trang phục lịch sự.

Hình thức làm việc: Full-time (Từ 8h - 17h , Thứ 2 đến sáng thứ 7)

Hình thức làm việc:

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và hoa hồng cao từ 8 triệu - 16 triệu , thu nhập theo khả năng (dựa trên target đạt được).

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và digital marketing từ cơ bản tới nâng cao để hỗ trợ khách hàng

Thời gian đầu làm việc được Quản lý và người giỏi về chuyên môn ngành nghề sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng và chốt hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin