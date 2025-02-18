Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ HTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ HTD
- Hồ Chí Minh:
- 162/95 Đường Nguyễn Văn Khối, Phường 9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng khu vực được quản lý
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
- Chăm sóc khách hàng/ đại lý khu vực quản lý.
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …
- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm là ưu thế
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
- Có bằng lái ô tô là lợi thế
- Chịu áp lực công việc B2B
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ HTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ HTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
