Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ CNC24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14/16A Cây Cám, P. Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Quản lý và chăm sóc các gian hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, v.v.).

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua chat, điện thoại hoặc email.

Cập nhật nội dung sáng tạo, quay clip, làm video ngắn để thu hút khách hàng.

Phối hợp với bộ phận kho vận để theo dõi và xử lý đơn hàng nhanh chóng.

Đóng góp ý tưởng cho các chương trình khuyến mãi và chiến dịch marketing online.

Yêu Cầu Công Việc

Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên.

Hoan nghênh các bạn trẻ năng động, thích khám phá và sáng tạo nội dung.

Biết sử dụng mạng xã hội, thích sáng tạo nội dung (biết làm clip TikTok là lợi thế).

Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi và thích nghi tốt với công nghệ.

Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ CNC24H Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số (trung bình 8 – 18 triệu/tháng).

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, sáng tạo nội dung và tối ưu gian hàng online.

Đầy đủ chế độ BHYT – BHXH – BHTN và lương tháng 13.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, thoải mái thể hiện bản thân.

Tham gia các hoạt động team-building, thể thao, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ CNC24H

