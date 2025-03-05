Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Gems Office, số 4 ngõ 48 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty (căn hộ, đất nền, nhà phố, dự án đầu tư, v.v.).

- Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan đến giao dịch bất động sản.

- Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê với kinh doanh.

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chỉn chu.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Năng động, có tinh thần cầu tiến và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

- Có kinh nghiệm bán hàng, chốt sale là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.000.000 + hoa hồng hấp dẫn, thưởng theo doanh số ( thu nhập 10 – 20tr/tháng).

- Được hỗ trợ chi phí 85 – 100%.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

- Chính sách phúc lợi đầy đủ, du lịch hằng năm, tham gia BHYT đầy đủ.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về bất động sản và kỹ năng giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land

