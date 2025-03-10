Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trần Quang Diệu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Quản lý và phát triển kênh TikTok Shop US của công ty.

- Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm POD 3D

- List sản phẩm lên shop

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng người dùng trên TikTok.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra hiệu quả.

- Báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm bán hàng trên TikTok Shop US hoặc các nền tảng thương mại điện tử khác ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo )

- Hiểu biết về TikTok và các công cụ hỗ trợ bán hàng trên TikTok.

- Kỹ năng sáng tạo, quay và dựng video, viết nội dung hấp dẫn là 1 lợi thế

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn, dao động từ 8 đến 20 triệu, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin