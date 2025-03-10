Tuyển Nhân viên kinh doanh MIPEC HEALTHCARE & FITNESS CENTER - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Lê Trọng Tấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn cho Khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp luyện tập.

- Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập.

- Xây dựng mục tiêu tập luyện cho Hội viên

- Thực hiện chương trình tập luyện bám sát mục tiêu đề ra

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ, hướng dẫn khách tập luyện

- Phối hợp học hỏi kỹ năng sale để chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 18-27

Yêu thích, đam mê gym

Nhiệt tình, gắn bó lâu dài, có trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm là lợi thế, có kiến thức về sức khoẻ dinh dưỡng . HLV chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại MIPEC HEALTHCARE & FITNESS CENTER - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương = lương cứng + % com + % giờ dạy + thưởng (thu nhập ít nhất 7- 20 triệu/tháng).

- Lương tháng 13 đầy đủ

- Được đóng BHXH – BHYT và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao động Việt Nam

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các hoạt động của công ty: đi du lịch, liên hoan vào các ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển

