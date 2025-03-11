Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam
- Hà Nội:
- Số nhà 10LK20C, Khu đô thị Văn Phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới,chăm sóc khách hàng cũ.
Khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, bảo trì, bảo dưỡng…( Chỉ bán hàng qua điện thoại, không phải đi thị trường)
Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Thực hiện báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi, quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng, thanh toán theo hợp đồng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc bán hàng , chịu khó kiên trì , nỗ lực trong công việc , làm việc nhiệt huyết, có trách nhiệm cao
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Chỉ tuyển nhân viên nữ, ưu tiên ứng viên đã lập gia đình
Tuổi: 24 - 40 tuổi
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h-17h); Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI