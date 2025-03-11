Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 10LK20C, Khu đô thị Văn Phú,Hà Nội

Tìm kiếm khách hàng mới,chăm sóc khách hàng cũ.

Khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, bảo trì, bảo dưỡng…( Chỉ bán hàng qua điện thoại, không phải đi thị trường)

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi, quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng, thanh toán theo hợp đồng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.

Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 nămtrong lĩnh vực bán hàng hoặc telesale

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc bán hàng , chịu khó kiên trì , nỗ lực trong công việc , làm việc nhiệt huyết, có trách nhiệm cao

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Chỉ tuyển nhân viên nữ, ưu tiên ứng viên đã lập gia đình

Tuổi: 24 - 40 tuổi

Thu nhập: Lương cơ bản 8 triệu + Hoa hồng 5%, cùng nhiều chế độ thưởng khác. ( trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h-17h); Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật

