Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ADLED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 16 Ngõ 1 Đỗ Nhuận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tạo nội dung viral trên TikTok Shop Mỹ cho sản phẩm dropshipping (thời trang cao cấp, công nghệ).
Chạy quảng cáo TikTok, test và tối ưu hiệu quả, đạt KPI đơn hàng hàng tháng.
Báo cáo qua công cụ nội bộ, phối hợp tìm trend để nội dung thu hút.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 22-26 tuổi, năng động, sáng tạo, yêu thích làm nội dung và thương mại điện tử.
Có kinh nghiệm trên 6 tháng trong TikTok, quảng cáo, hoặc bán hàng online (dropshipping ưu tiên).
Tiếng Anh cơ bản, sử dụng tốt TikTok
Khả năng sáng tạo nội dung video ngắn, quay/edit cơ bản trên TikTok, CapCut, Canva.
Kỹ năng sử dụng công cụ quảng cáo (TikTok Ads), báo cáo qua Excel
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tìm kiếm xu hướng (trend) trên mạng xã hội.
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ADLED Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG CƠ BẢN CAO 8 - 20TRIỆU/THÁNG + THƯỞNG HẤP DẪN
Thử việc 1 tháng nhận 80% lương cơ bản, thưởng hiệu suất siêu hấp dẫn
Đào tạo chuyên sâu môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ADLED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
