Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH
- Hồ Chí Minh:
- Số 01 Đường số 4, Khu phố 5, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức (Quận 2 cũ),Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mới có nhu cầu sử dụng Sắt Thép; Đồng thời, chăm sóc và khai thác đơn hàng từ khách hàng hiện hữu (Khách hàng do công ty giao); Cung cấp và tư vấn cho khách hàng theo các sản phẩm chính của Công ty (Thép Tấm, Thép Hình, ,ống,Hộp,)
- Hình thức sale: Các bạn sale chủ yếu qua telesales, zalo, viber, email, ,…không đi trực tiếp công trình hay kho bãi
- Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán thép của khách hàng; Thực hiện các công việc: lập báo giá, thỏa thuận phương thức giao nhận và thanh toán, soạn thảo hợp đồng mua bán, phối hợp với các bộ phận có liên quan để xử lý đơn hàng
- Thực hiện kế hoạch và chiến lược mua, bán hàng hóa của công ty đề ra trong từng giai đoạn, quản trị rủi ro trong mua bán hàng hóa; kiểm soát và thu hồi công nợ đúng thời hạn trong bán hàng
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu (KPI) Công ty đưa ra
- Tiếp nhận thông tin và giải quyết vướng mắc trong/sau khi giao hàng
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC :01 Đường số 4, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM
Thời gian làm việc:
+ Từ thứ 2 – thứ 6: Sáng từ 08h – 11h30; Chiều từ 13h – 17h.
+ Thứ 7: Chỉ làm buổi sáng từ08h – 11h30
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 24 – 32 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm telesales
- Chăm chỉ,siêng năng,giọng nói dễ nghe,có khả năng thuyết phục KH,ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng và Hoa hồng/Chiết khấu theo Doanh số;trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
- Được Trưởng phòng Kinh doanh và Tổng giám đốc trực tiếp đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục khách hàng và chốt đơn hàng
- Thưởng theo chương trình Tháng/Quý/Năm
- Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao Động (Bao gồm BHYT, BHTN, BHXH,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
