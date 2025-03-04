Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 70 - 72 Đường số 25, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm liên quan

- Có khả năng tự học.

- Chấp nhận công việc áp lực cao và có trách nhiệm với công việc.

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh.

- Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8 - 20tr lương chính thức (có thể cao hơn tùy năng lực) thử việc 8tr - 2 tháng, sau 2 tháng có hoa hồng

- Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo Luật định;

- Người lao động hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước;

- Thưởng: Lễ - Tết - Lương tháng 13;

- Thưởng thêm theo năng lực;

- Nôi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp và đề cao văn hóa con người;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.