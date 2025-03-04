Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 70
- 72 Đường số 25, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm liên quan
- Có khả năng tự học.
- Chấp nhận công việc áp lực cao và có trách nhiệm với công việc.
- Sẵn sàng đi công tác tỉnh.
- Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm liên quan
- Có khả năng tự học.
- Chấp nhận công việc áp lực cao và có trách nhiệm với công việc.
- Sẵn sàng đi công tác tỉnh.
- Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp tốt.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8 - 20tr lương chính thức (có thể cao hơn tùy năng lực) thử việc 8tr - 2 tháng, sau 2 tháng có hoa hồng
- Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo Luật định;
- Người lao động hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước;
- Thưởng: Lễ - Tết - Lương tháng 13;
- Thưởng thêm theo năng lực;
- Nôi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp và đề cao văn hóa con người;
- Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo Luật định;
- Người lao động hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước;
- Thưởng: Lễ - Tết - Lương tháng 13;
- Thưởng thêm theo năng lực;
- Nôi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp và đề cao văn hóa con người;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI