Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu xuất/ nhập khẩu hàng tại khu vực phụ trách;

Tư vấn khách hàng các giải pháp tối ưu nhất về dịch vụ giao nhận vận chuyển;

Thiết lập, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của Công ty;

Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo thực hiện công việc đúng quy trình và thủ tục, hạn chế phát sinh;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

* Địa điểm làm việc tại TP.HCM: 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

* Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (Sáng: 08h00 - 12h00; Chiều: 13h30 - 17h30)

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành có liên quan (Kinh doanh quốc tế, Logistics, Kinh tế vận tải, ...)

Giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung là lợi thế

Có06 tháng - 2năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực: Kho/ Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương/ Forwarder/ Logistics,...

Thành thạo tin học văn phòng và kỹ năng làm việc qua email;

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt;

Có thể công tác theo kế hoạch công việc;

Có khả nănglàm việc nhóm, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc;

Lương cạnh tranh + chế độ đãi ngộ hấp dẫn;

Thưởng Lễ - Tết, Tháng 13, xét tăng lương định kỳ;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;

Chế độ BHXH theo luật định;

Du lịch, Team-Building hàng năm.

