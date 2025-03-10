Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NANTEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NANTEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NANTEX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH NANTEX

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NANTEX

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 204 Nơ Trang Long Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Nhân viên Sale Admin chịu trách nhiệm hỗ trợ quy trình bán hàng, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm suôn sẻ từ lúc nhận thông tin đến khi đơn hàng được hoàn tất.
- Tiếp nhận & tư vấn khách hàng
- Báo giá & thương lượng chốt đơn
- Xử lý đơn hàng & theo dõi tiến độ sản xuất
- Chăm sóc khách hàng & hỗ trợ sau bán hàng
- Báo cáo công việc và số liệu về sale

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ, từ 22-30 tuổi, có kinh nghiệm tư vấn khách hàng hoặc từng là Sale B2B là lợi thế.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng
- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục khách hàng qua điện thoại và tin nhắn. telesale cũng là lợi thế.
- Từng làm Merchanidise ngành may mặc cũng là lợi thế
- Cẩn thận, chủ động trong công việc, có khả năng quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ.

Tại CÔNG TY TNHH NANTEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 12 triệu/tháng + Thưởng KPI (Tổng thu nhập có thể lên đến 20 triệu/tháng).
Được đào tạo bài bản về ngành may mặc, quy trình làm việc với khách hàng B2B.
Được tiếp cận và làm việc với nhiều thương hiệu thời trang lớn.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được hưởng BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết & chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANTEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NANTEX

CÔNG TY TNHH NANTEX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A35-37-39 Khu Dân Cư 13C, ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

