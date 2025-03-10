Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINTECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 25 đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới
Tư vấn kỹ thuật cho nhà máy
Chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng thị trường
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 21-26
Giới tính: Nam
Trình độ từ Cao Đẳng trở lên
Ưu tiên học về kỹ thuật, tốt nghiệp ngành Tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tự động hoá, cơ khí, cơ điện tử
Thành thạo tin học văn phòng
Giới tính: Nam
Trình độ từ Cao Đẳng trở lên
Ưu tiên học về kỹ thuật, tốt nghiệp ngành Tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tự động hoá, cơ khí, cơ điện tử
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Là công ty đứng đầu trong lĩnh vực khí nén SMC
Được làm việc trong một môi trường năng động
Được đào tạo kiến thức kỹ thuật, khí nén SMC Nhật Bản
Được trau dồi kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác
Phụ cấp: Xăng xe, ăn trưa, tiền điện thoại
Có cơ hội khảo sát, đánh giá các nhà máy lớn
BHXH và BHYT như chính sách nhà nước
Lương tháng 13, thưởng cuối năm
Đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước
Công ty có Ô tô, hỗ trợ cho Sale đi Khách hàng.
Được làm việc trong một môi trường năng động
Được đào tạo kiến thức kỹ thuật, khí nén SMC Nhật Bản
Được trau dồi kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác
Phụ cấp: Xăng xe, ăn trưa, tiền điện thoại
Có cơ hội khảo sát, đánh giá các nhà máy lớn
BHXH và BHYT như chính sách nhà nước
Lương tháng 13, thưởng cuối năm
Đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước
Công ty có Ô tô, hỗ trợ cho Sale đi Khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
