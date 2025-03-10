Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINTECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 25 đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới

Tư vấn kỹ thuật cho nhà máy

Chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng thị trường

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21-26

Giới tính: Nam

Trình độ từ Cao Đẳng trở lên

Ưu tiên học về kỹ thuật, tốt nghiệp ngành Tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tự động hoá, cơ khí, cơ điện tử

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Là công ty đứng đầu trong lĩnh vực khí nén SMC

Được làm việc trong một môi trường năng động

Được đào tạo kiến thức kỹ thuật, khí nén SMC Nhật Bản

Được trau dồi kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác

Phụ cấp: Xăng xe, ăn trưa, tiền điện thoại

Có cơ hội khảo sát, đánh giá các nhà máy lớn

BHXH và BHYT như chính sách nhà nước

Lương tháng 13, thưởng cuối năm

Đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước

Công ty có Ô tô, hỗ trợ cho Sale đi Khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.