Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong,Hồ Chí Minh

Chào đón khách hàng, tiếp cận và nắm rõ nhu cầu của khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm trực tiếp cho khách hàng.

Nắm vững thông tin sản phẩm, khu vực trưng bày từng dòng/chủng loại hàng để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.

Hiểu tâm lý khách hàng và chăm sóc khách hàng khi đã mua hoặc chưa mua sản phẩm.

Tích cực bán hàng và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của Công ty.

Giải đáp và tư vấn mọi câu hỏi, khúc mắc của khách hàng.

Triển khai các kế hoạch bán hàng và các chương trình xúc tiến bán hàng do Cửa hàng trưởng chỉ định.

Vệ sinh sản phẩm đầu giờ mỗi ca làm việc. Đảm bảo sản phẩm trong khu vực được phân công phụ trách luôn sạch sẽ.

Chịu trách nhiệm về hàng hóa, tài sản của cửa hàng.

Nhập hàng lên xuống hoặc luân chuyển hàng hóa vào sổ theo dõi hàng và ký phiếu đầy đủ.

Báo hàng lỗi cho bộ phận KT-DV để sửa chữa, khắc phục.

Báo cáo số lượng khách hàng đã tiếp và tham quan trong ngày.

Báo cáo số lượng khách hàng đã bán.

Báo cáo Doanh số đã bán và doanh thu giao hàng.

Nắm hàng đổi, trả lại để không giữ hàng trên trưng bày…

Phối hợp cùng các bộ phận kiểm kê sản phẩm theo lịch định kì.

Làm việc theo ca theo sự phân công sắp xếp của quản lý.

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của cửa hàng trưởng/cửa hàng phó.

Báo cáo cho cấp trên khi được yêu cầu.

Nam/nữ: Không giới hạn độ tuổi.

Yêu thích ngành hàng và kinh doanh nội thất.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Trung thực, trách nhiệm, năng động, chịu được áp lực cao.

Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế.

Ngoại ngữ: tiếng anh (Ưu tiên)

Thu nhập từ 8 đến 20 triệu đồng/tháng (Gồm: Lương cứng + thưởng hoa hồng).

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm...

Được hưởng các chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định của Công ty và Pháp luật.

