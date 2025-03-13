Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh Doanh Bravmen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37/13K ấp Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc Môn,Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lên kế hoạch và thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee Live...

Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp để livestream.

Tạo nội dung hấp dẫn, kịch bản livestream thu hút người xem.

Tương tác với khán giả, giải đáp thắc mắc và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình livestream.

Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream (số lượng người xem, doanh thu, tương tác...).

Thực hiện các hoạt động marketing khác để quảng bá cho các buổi livestream (ví dụ: chạy quảng cáo, đăng bài trên mạng xã hội...).

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Chủ động cắt ghép, dựng tạo ra những video highlight về buổi livestream bán hàng

Cập nhật xu hướng mới và kiến thức về livestreaming để tối ưu hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có giọng nói truyền cảm, dễ nghe, khả năng giao tiếp tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính.

Nắm bắt nhanh nhạy xu hướng thời trang và thị trường.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản (là một lợi thế).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có đam mê với công việc livestream và bán hàng online.

Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Khả năng xử lý tình huống tốt, linh hoạt trong công việc.

Có kỹ năng tạo kịch bản đơn giản

Có kỹ năng quay dựng cơ bản bằng Capcut, Canvas

Tại Hộ kinh Doanh Bravmen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng livestreaming, bán hàng online và các kiến thức liên quan đến thời trang.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh Doanh Bravmen

