Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 2, Ho Chi Minh City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng và phân phối sản phẩm đến NPP, đại lí, KH lẻ.
- Tìm kiếm, phát triển và duy trì nguồn khách hàng cho công ty
- Tìm hiểu và thực hiện quy trình đăng kí sản phẩm mới (khi phát sinh).
- Tiến hành đàm phán, làm hợp đồng kí kết với khách hàng. Theo dõi đơn hàng, thanh toán, công nợ của KH phụ trách cùng các bộ phận liên quan.
- Làm các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản phẩm.
- Cụ thể công việc sẽ trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệp ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương.
-

kinh nghiệp ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương.
- Sẵn sàng đi công tác.
- Sẵn sàng đi
công tác.
- Giọng nói hay, dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Linh hoạt, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Linh hoạt,
kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận định thị trường.
- Kỹ năng tin học văn phòng & các ứng dụng Internet thành thạo.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet Thì Được Hưởng Những Gì

-
Lương thoả thuận, hoa hồng (từ 8 triệu – 15 triệu).
- Hưởng các chế độ phúc lợi hiếu, hỉ,
du lịch (1-2 lần/năm)
, nghỉ phép
, kiểm tra sức khoẻ định kì
cho nhân viên và người thân,
chế độ bảo hiểm theo luật lao động
.
- Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Tham gia các phong trào thể dục thể thao, workshop của Công Ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149/10/16 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

