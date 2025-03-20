Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng và phân phối sản phẩm đến NPP, đại lí, KH lẻ.

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì nguồn khách hàng cho công ty

- Tìm hiểu và thực hiện quy trình đăng kí sản phẩm mới (khi phát sinh).

- Tiến hành đàm phán, làm hợp đồng kí kết với khách hàng. Theo dõi đơn hàng, thanh toán, công nợ của KH phụ trách cùng các bộ phận liên quan.

- Làm các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản phẩm.

- Cụ thể công việc sẽ trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệp ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương.

-

Có

kinh nghiệp ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương.

- Sẵn sàng đi công tác.

- Sẵn sàng đi

công tác.

- Giọng nói hay, dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

- Linh hoạt, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Linh hoạt,

kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận định thị trường.

- Kỹ năng tin học văn phòng & các ứng dụng Internet thành thạo.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet Thì Được Hưởng Những Gì

-

Lương thoả thuận, hoa hồng (từ 8 triệu – 15 triệu).

- Hưởng các chế độ phúc lợi hiếu, hỉ,

du lịch (1-2 lần/năm)

, nghỉ phép

, kiểm tra sức khoẻ định kì

cho nhân viên và người thân,

chế độ bảo hiểm theo luật lao động

.

- Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Tham gia các phong trào thể dục thể thao, workshop của Công Ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet

