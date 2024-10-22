Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1B5 Đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

– Nắm vững thông tin về các dự án bất động sản, tài sản BĐS công ty đang phân phối.

– Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

– Tiếp cận khách hàng tiềm năng, trao đổi, tư vấn khách hàng về sản phẩm.

– Hỗ trợ đưa khách hàng đi tham quan, khảo sát các sản phẩm bất động sản.

– Phối hợp cùng các bộ phận khác để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo tháng, theo quý.

– Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình kể từ khi phát sinh giao dịch tới khi hoàn thành giao dịch.

– Một số công việc khác theo yêu cầu và sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm

– Nam/nữ từ 18 – 35 tuổi

– Có đam mê với lĩnh vực mua bán, đầu tư BĐS

– Năng động, nhiệt tình với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương

– Lương cứng: 7.500.000 – 8.500.000đ/tháng tuỳ kinh nghiệm

– Hoa hồng: 25.000.000 – 100.000.000đ/giao dịch

– Được tham gia các lớp đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, marketing…

– Thưởng nóng theo giao dịch, dự án

– Thưởng Lễ, Tết…

– Tham gia BHXH, các chế độ theo Luật Lao Động

Chế độ đãi ngộ chung CBNV Công ty

– Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13

– Thưởng nóng theo giao dịch, vinh danh theo tháng, quý, năm

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động

– Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV

– Cơ hội học hỏi, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt

