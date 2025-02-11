Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

+ Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới những khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác

+ Đảm bảo tỷ lệ khách hàng tham dự trong các chương trình, sự kiện

+ Gia tăng tỷ lệ hài lòng và tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng

+ Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của GĐPT và công ty

- Nam/Nữ từ 23-30 tuổi

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

- Có Laptop cá nhân

- Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng, hòa nhã

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Có chính sách lương, thưởng rõ ràng cho từng vị trí, trả lương đúng hạn

+ Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước

+ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội thăng tiến rõ ràng

+ Môi trường tiếp xúc nhiều với CEO, lãnh đạo & đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

