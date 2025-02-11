Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa HH2, Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới những khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác
+ Đảm bảo tỷ lệ khách hàng tham dự trong các chương trình, sự kiện
+ Gia tăng tỷ lệ hài lòng và tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng
+ Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của GĐPT và công ty

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 23-30 tuổi
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Có Laptop cá nhân
- Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng, hòa nhã

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Có chính sách lương, thưởng rõ ràng cho từng vị trí, trả lương đúng hạn
+ Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước
+ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội thăng tiến rõ ràng
+ Môi trường tiếp xúc nhiều với CEO, lãnh đạo & đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sbc Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Đoàn Kết, Thôn Tân Phú Mỹ, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

