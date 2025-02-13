Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM
- Hà Nội:
- 64 Lê Hữu Tựu, KĐT Nguyên Khê,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tư vấn dịch vụ, sản phẩm của công ty
Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing trên các kênh truyền thông Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ đã được chuyển
Tìm kiếm và sử dụng nguồn khách của bộ phận Marketing để phát triển khách hàng mới Đàm phán, thực hiện hợp đồng, hợp tác với khách hàng
Theo dõi, cập nhật thông tin đơn hàng, đôn đốc khách thanh toán tiền bán hàng Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng
Giải thích thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh
Giao tiếp tốt, tinh thần ham học hỏi, nhiệt tình, khả năng chiến đấu, nghiêm túc trong công việc, biết nắm bắt cơ hội, thể hiện đam mê và sẵn sàng học hỏi để khẳng định năng lực bản thân, sẵn sàng xóa bỏ tư duy cũ để thực hiện cách làm mới khi cần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Được thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng lương tháng 13.
Nâng lương theo mức độ thâm niên mỗi năm.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.
Tham gia các khoá học đào tạo thêm kỹ năng , phát triển bản thân.
Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/bữa, hỗ trợ xăng xe 20.000đ/km.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung , thân thiện.
Được tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên như các sự kiện tháng ,team building , du lịch, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM
