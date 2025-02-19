Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 16A ngõ 26 phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Nắm bắt sản phẩm thuần thục từ các hãng như: DELL, ASUS, HP.

- Nắm bắt chính sách bán hàng của nhóm

- Chịu trách nhiệm việc khác trong khả năng của mình khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng lương từ khoảng: 8-20 triệu ....(trong đó lương cứng 8tr)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển.

- Được nghỉ và thưởng các chế độ ngày lễ tết, tết nguyên đán, 8/3, 10/3, 30/4-1/5, tết thiếu nhi, quốc khánh, tết dương lịch ......theo chế độ của công ty.

- Được tham đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường

