Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 16A ngõ 26 phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Nắm bắt sản phẩm thuần thục từ các hãng như: DELL, ASUS, HP.
- Nắm bắt chính sách bán hàng của nhóm
- Chịu trách nhiệm việc khác trong khả năng của mình khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng lương từ khoảng: 8-20 triệu ....(trong đó lương cứng 8tr)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển.
- Được nghỉ và thưởng các chế độ ngày lễ tết, tết nguyên đán, 8/3, 10/3, 30/4-1/5, tết thiếu nhi, quốc khánh, tết dương lịch ......theo chế độ của công ty.
- Được tham đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Phú Cường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
