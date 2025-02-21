Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 190, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất (Đăng bài quảng bá sản phẩm lên các hội nhóm, diễn đàn, fanpage, zalo cá nhân...)

Liên hệ tư vấn, chăm sóc khách hàng từ data marketing, đối tác của công ty hoặc nguồn tự tìm kiếm. Báo giá thiết kế và thi công cho khách hàng (Khảo sát hiện trạng công trình, báo giá, đàm phán chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ công trình đến lúc nghiệm thu )

Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.

Lập báo cáo về kết quả công việc hàng tuần, hàng tháng..

Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về sale, tư vấn, bán hàng, telesale.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất

- Giao tiếp tốt, tự tin, năng động, trách nhiệm cao với công việc

- Có khả năng thuyết trình và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Ưu tiên độ tuổi 21-30 tuổi

Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng (thỏa thuận) + % hoa hồng theo giá trị mỗi hợp đồng ký kết (10-15 TR)

- Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định như ốm đau, thai sản, BHXH, du lịch, team building

- Được đào tạo bài bản từ A đến Z, có cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển riêng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam

