Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Oro Ly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Oro Ly
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm hiểu các sản phẩm, thiết bị, quy trình công nghệ của công ty.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng như tiếp nhận và xử lí các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,...
Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì quan hệ kinh doanh với khách hàng cũ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan để phục vụ cho nhu cầu làm việc.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết Tiếng Trung là một ưu thế.
Yêu thích công nghệ.
Chấp nhận đi công tác xa.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Oro Ly Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000đ/ tháng + hoa hồng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi kí HĐLĐ.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và Luật lao động.
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Oro Ly
