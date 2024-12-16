Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 đường 40 kdc vạn phúc phường hiệp bình phước thủ đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

·Quản lý và vận hành các gian hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, v.v.

·Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng, chiến lược quảng bá sản phẩm, và các chương trình khuyến mãi trên các kênh thương mại điện tử.

·Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trên các nền tảng để đề xuất cải tiến, nâng cao hiệu quả.

·Xử lý các đơn hàng, theo dõi tiến trình giao nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng.

·Tối ưu hóa nội dung và hình ảnh sản phẩm để thu hút khách hàng.

·Phối hợp với các bộ phận khác (Marketing, Kế toán, Kho hàng,…) để đảm bảo quy trình bán hàng trơn tru và hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan (Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại điện tử, …).

·Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực Thương mại điện tử hoặc các vị trí liên quan.

·Hiểu biết về các nền tảng thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam.

·Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.

·Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

·Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,…).

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

·Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

·Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

·Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

·Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

·Du lịch, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin