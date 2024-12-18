Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực kinh doanh kênh GT, Horeca.
Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh kênh GT, Horeca.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan đến kinh doanh hoặc marketing.
Ưu tiên các tuổi sau: Tý, Sửu, Thìn, Thân, Dậu, Hợi.
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo và huấn luyện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
