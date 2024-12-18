Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực kinh doanh kênh GT, Horeca.

Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh kênh GT, Horeca.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan đến kinh doanh hoặc marketing.

Ưu tiên các tuổi sau: Tý, Sửu, Thìn, Thân, Dậu, Hợi.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo và huấn luyện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trí Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.