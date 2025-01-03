Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ELSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 82 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Team: B2C Sales

Location: Tại VP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội (On-site/ Remote/Hybrid)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Liên hệ với khách hàng mới ở thị trường Hong Kong theo data có sẵn từ Marketing: tư vấn, hỗ trợ học tập, bán hàng… thông qua điện thoại, chat online qua page, LINE, WA và các kênh Social Media của ELSA.

Liên hệ với các khách hàng cũ: giải đáp thông tin, hướng dẫn học tập, nâng cấp tài khoản, tư vấn lộ trình học… thông qua điện thoại, chat online qua page, LINE, WA và các kênh Social Media của ELSA.

Hỗ trợ dịch thuật các kịch bản bán hàng hoặc nội dung bán hàng liên quan.

Làm báo cáo năng suất làm việc theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Sử dụng thành thạo tiếng Hoa (phồn thể)/Hong Kong hoặc Quảng Đông, 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Có kiến thức về bán hàng, chăm sóc khách hàng, telesales, sales online… Không yêu cầu kinh nghiệm.

Từng học/làm việc tại Hong Kong hoặc đã từng làm việc tại các công ty tại thị trường Hong Kong là một lợi thế.

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập cao.

Tự giác và kỷ luật, có sự cầu thị cầu tiến trong công việc.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Biên phiên dịch

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tiếng Hoa (phồn thể)/Hong Kong hoặc Quảng Đông, 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Có kiến thức về bán hàng, chăm sóc khách hàng, telesales, sales online… Không yêu cầu kinh nghiệm.

Từng học/làm việc tại Hong Kong hoặc đã từng làm việc tại các công ty tại thị trường Hong Kong là một lợi thế.

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập cao.

Tự giác và kỷ luật, có sự cầu thị cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ELSA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin