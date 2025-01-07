Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Next Vision Capital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Nam Việt, 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm khách hàng để mở rộng mạng lưới đại lý/ phân phối sản phẩm của Công ty

• Phát triển kênh bán lẻ cho công ty

• Tiếp cận khách hàng là hộ gia đình, nhà hàng,văn phòng….có nhu cầu lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời mái nhà

• Lập file theo dõi khách hàng

• Làm báo cáo về tình hình kinh doanh hành tuần, hàng tháng, hàng quý…

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu tuyển dụng: Nam, có ngoại hình dễ nhìn, thân thiện, chịu khó học hỏi và có chí cầu tiến.

Độ tuổi: từ 18 - 27 tuổi.

Không yêu cầu trình độ học thức và kinh nghiệm làm việc. Sẽ được Công ty training khi được nhận vào làm việc tại công ty.

Tại Công Ty TNHH Next Vision Capital Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 triệu - 20 triệu/tháng (Có Lương cứng + hoa hồng + Doanh Thu bán hàng + Thưởng KPI)

Lương mềm và doanh số: theo quy định của công ty ban hành, nhưng đảm bảo cạnh tranh và khuyến khích năng lực làm việc để phát triển thuê bao và khách hàng, đại lý, …

Chế độ lương, thưởng rõ ràng và cạnh tranh so với những công ty khác.

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, … theo đúng quy định của pháp luật.

Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp các dịch vụ, sản phẩm, … do công ty cung cấp.

Có cơ chế thăng tiến, phát triển bản thân theo quy định của công ty.

Hưởng các chế độ, chính sách dành cho nhân viên như: thưởng tết, nghĩ dưỡng, … theo quy định của công ty.

Có cơ chế tăng lương, thưởng theo Quý, 06 tháng, 01 năm rõ ràng và minh bạch.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Next Vision Capital Việt Nam

