Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần MISA - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà MISA Lô 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Số 49 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, Quận 12

- Tìm kiếm các cơ hội bán hàng dựa trên tệp khách hàng công ty cung cấp, Hội thảo, Mạng xã hội, Website, các kênh Affiliate, Mối quan hệ với khách hàng cũ...

- Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng thông qua điện thoại, email hay gặp gỡ trực tiếp

- Thuyết trình /Demo online/trực tiếp và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng

- Báo giá, đàm phán và thống nhất phương án triển khai với khách hàng

- Đồng hành giúp Khách hàng chuyển đổi số thành công và duy trì mối quan hệ sau bán hàng

- Đối tượng khách hàng: Giám đốc, Trưởng phòng,... tại Doanh nghiệp quy mô Vừa

- Sản phẩm kinh doanh: tư vấn 1 trong 4 phần mềm Kế toán/ Nhân sự/ Bán hàng/ Văn phòng số

1. Chân dung ứng viên lý tưởng:

Độ tuổi: 21 đến 32 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng,...

Ứng viên có kinh nghiệm: ưu tiên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm, B2B,...

Ứng viên chưa có kinh nghiệm: ưu tiên tham gia tích cực các hoạt động trên trường/ lớp/ hoạt động xã hội

2. Mảnh ghép hoàn hảo mà MISA cần tìm kiếm sẽ là những bạn có:

Tố chất:

Đam mê kinh doanh: mong muốn đột phá về thu nhập

Kiên trì, bền bỉ: có quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân, chinh phục những thử thách, cơ hội mới với tệp khách hàng doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ

Kỹ năng:

Biết lắng nghe: để thấu hiểu điểm đau và nhu cầu của khách hàng

Tư duy logic: phân tích được vấn đề của khách hàng để đề xuất giải pháp tối ưu nhất

Phản xạ tình huống linh hoạt, chuyên nghiệp, tạo được thiện cảm với khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần MISA - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi bạn sẽ nhận được tại MISA:

1. Thu nhập cạnh tranh xứng đáng theo năng lực bao gồm:

Lương cứng khởi điểm từ8.000.000 - 12.000.000 VND+ thưởng doanh số.

Thu nhập: 6 tháng đầu bình quân 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ; sau 6 tháng bình quân trên 25.000.000 VNĐ

2. Chính sách tăng lương và thưởng rõ ràng

Review lương cứng 4 lần/năm, tăng theo kết quả làm việc.

Thưởng nóng cho nhân viên xuất sắc theo từng chiến dịch, tháng, 6 tháng, và năm.

3. Lộ trình phát triển rõ ràng:

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc chuyên gia chỉ sau 6 tháng - 1 năm.

4. Hỗ trợ công cụ làm việc:

Sử dụng phần mềm CRM, Chữ ký số cá nhân, AI Marketing, GPT... giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị: máy tính, thẻ, sim điện thoại.

5. Được đào tạo và phát triển bản thân:

Tham gia các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống Elearning

Lộ trình đào tạo theo từng giai đoạn phát triển.

Thực chiến với khách hàng doanh nghiệp, tận dụng mọi trải nghiệm từ việc bị từ chối đến chốt sales thành công để cải thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm

6. Mở rộng networking với các cấp C-levels:CEO, Giám đốc, Trưởng phòng,...

7. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động:Cháy hết mình tại các CLB theo theo sở thích (Bóng đá, Văn nghệ, Cầu Lông, Tennis, Pickleball...), chương trình teambuilding, du lịch định kỳ

8. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo Luật Lao động và chính sách công ty: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, thưởng lễ tết,...

