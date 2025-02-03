Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Đặng Văn Ngữ, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Bán sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử (cập nhật sản phẩm mới, hình ảnh, mô tả sản phẩm lên gian hàng Quốc Tế và Trong Nước

- Tư vấn bán hàng, chốt đơn hàng online, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động; chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

- Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với các Ngành hàng (buyers), trung tâm, bộ phận giao nhận vận chuyển của Zenio để giao hàng hoá cho khách.

- Liên hệ, hợp tác với các bộ phận khác phòng ban nhằm đảm bảo các đơn hàng được thực hiện hoàn thành giao trong ngày.

- Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận kinh doanh online

- Làm việc theo 3 ca: ca hành chính, ca sáng 8-17h hoặc ca chiều 12h30-21h30, nghỉ 1 ngày trên tuần - Linh hoạt theo tuần

- Am hiểu về các sàn thương mại điện tử, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Am hiểu về các sàn thương mại điện tử, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Có sự hiểu biết về công nghệ; kỹ năng tin học văn phòng tốt (đặc biệt là Excel)

- Tính cách cá nhân: Năng động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm thời trang trên các sàn thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7,5tr + Phụ cấp + KPI + % doanh thu ( tổng thu nhập từ 9.5 triệu - 15 triệu). Các bạn ở cửa hàng đang có thu nhập thấp nhất 9.5 tr.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định.

- Được đào tạo phát triển bản thân.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thưởng các ngày Lễ ,Tết, Sinh nhật, team building, outing...

- Môi trường năng động, thân thiện, phát triển, học tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO

