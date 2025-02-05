Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 75 Yết Kiêu,Hồ Chí Minh

Cửa hàng trang sức tuyển dụng Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng Hoặc Online:

Cửa hàng trang sức tuyển dụng Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng Hoặc Online:

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi đến cửa hàng.

Tư vấn online trên các nền tảng facebook/ zalo/ tiktok.

Hỗ trợ các công việc trong khu vực làm việc.

Thời gian làm việc: có 2 ca 8h-20h và 11h-23h, sẽ được phân công sắp xếp theo lịch trống hoặc sự sắp xếp của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Giao tiếp tốt, Hoà đồng, vui vẻ và gắn bó lâu dài.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực trang sức được ưu tiên.

Tác phong nghiêm túc, gọn gàng, nhẹ nhàng.

Được sắp xếp tư vấn trực tiếp tại cửa hàng hoặc tư vấn qua kênh online tuỳ vào khả năng và kinh nghiệm

Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-15 triệu thoả thuận theo kinh nghiệm khi phỏng vấn

Hoa hồng theo khả năng làm việc.

Có ngày nghỉ và trả thêm giờ tăng ca nếu làm việc thêm giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp

