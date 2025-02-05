Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 75 Yết Kiêu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Cửa hàng trang sức tuyển dụng Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng Hoặc Online:
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi đến cửa hàng.
Tư vấn online trên các nền tảng facebook/ zalo/ tiktok.
Hỗ trợ các công việc trong khu vực làm việc.
Thời gian làm việc: có 2 ca 8h-20h và 11h-23h, sẽ được phân công sắp xếp theo lịch trống hoặc sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, Hoà đồng, vui vẻ và gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm về lĩnh vực trang sức được ưu tiên.
Tác phong nghiêm túc, gọn gàng, nhẹ nhàng.
Được sắp xếp tư vấn trực tiếp tại cửa hàng hoặc tư vấn qua kênh online tuỳ vào khả năng và kinh nghiệm

Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-15 triệu thoả thuận theo kinh nghiệm khi phỏng vấn
Hoa hồng theo khả năng làm việc.
Có ngày nghỉ và trả thêm giờ tăng ca nếu làm việc thêm giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Long Diệp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Sạp A17, tầng hầm chợ An Đông, 34-36 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

