Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 72

- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Quản lý & phát triển mạng lưới khách hàng;
Lập kế hoạch bán hàng/viếng thăm khách hàng;
Chủ động đề xuất đơn hàng với khách hàng sỉ, kiểm tra tồn kho khách hàng (nhà hàng/quán ăn/khách sạn/cafe…);
Chủ động khảo sát thị trường/đánh giá tiềm năng, tìm thêm khách hàng mới theo kế hoạch;
Ghé thăm, trưng bày, triển khai các chương trình khuyến mãi đến khách hàng;
Đảm bảo hàng hóa đầy đủ/tối đa hóa thị phần tại hệ thống khách hàng mình phụ trách;
Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng, đầu bếp…;
Nhận và báo cáo sản lượng, doanh số bán mỗi ngày cho quản lý trực tiếp;
Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến nhóm khách hàng mình phụ trách.
Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, có khả năng sử dụng tin họcvăn phòng cơ bản;
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về kinh doanh/bán hàng tạicửa hàng Vissan hoặc Sales Horeca ngàng hàng tươi sống;
Khả năng quản lý, giám sát &kiểm tra công việc tốt.
Có kinh nghệm về sản phẩm chế biến, pha lóc thịt heo tươi là một lợi thế;
Khả năng giao tiếp tốt &làm việc với tinh thần đội nhóm;
Cần cù, chịu khó và trung thực trong công việc.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, có khả năng sử dụng tin họcvăn phòng cơ bản;
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về kinh doanh/bán hàng tạicửa hàng Vissan hoặc Sales Horeca ngàng hàng tươi sống;
Khả năng quản lý, giám sát &kiểm tra công việc tốt.
Có kinh nghệm về sản phẩm chế biến, pha lóc thịt heo tươi là một lợi thế;
Khả năng giao tiếp tốt &làm việc với tinh thần đội nhóm;
Cần cù, chịu khó và trung thực trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

