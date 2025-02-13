Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Quản lý & phát triển mạng lưới khách hàng;

Lập kế hoạch bán hàng/viếng thăm khách hàng;

Chủ động đề xuất đơn hàng với khách hàng sỉ, kiểm tra tồn kho khách hàng (nhà hàng/quán ăn/khách sạn/cafe…);

Chủ động khảo sát thị trường/đánh giá tiềm năng, tìm thêm khách hàng mới theo kế hoạch;

Ghé thăm, trưng bày, triển khai các chương trình khuyến mãi đến khách hàng;

Đảm bảo hàng hóa đầy đủ/tối đa hóa thị phần tại hệ thống khách hàng mình phụ trách;

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng, đầu bếp…;

Nhận và báo cáo sản lượng, doanh số bán mỗi ngày cho quản lý trực tiếp;

Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến nhóm khách hàng mình phụ trách.

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, có khả năng sử dụng tin họcvăn phòng cơ bản;

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về kinh doanh/bán hàng tạicửa hàng Vissan hoặc Sales Horeca ngàng hàng tươi sống;

Khả năng quản lý, giám sát &kiểm tra công việc tốt.

Có kinh nghệm về sản phẩm chế biến, pha lóc thịt heo tươi là một lợi thế;

Khả năng giao tiếp tốt &làm việc với tinh thần đội nhóm;

Cần cù, chịu khó và trung thực trong công việc.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh