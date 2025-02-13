Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tm Nutri Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - H64 - 65 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trong khu vực được giao;

- Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện hữu;

- Giới thiệu đầy đủ các đặc điểm, tính năng ... của sản phẩm cho khách hàng;

- Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng và số lượng đơn hàng hàng ngày do Công ty giao;

- Bán hàng cho khách hàng theo đúng quy định / chính sách bán hàng của Công ty;

- Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng;

- Một số công việc và nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ sức khỏe tốt và ngoại hình cân đối.

- Học vấn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược hoặc Quản trị Kinh doanh.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch và làm việc đội nhóm.

- Năng động, khéo léo và khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Bằng cấp: Cao đẳng ● Thời gian thử việc: 02 tháng ● Độ tuổi: Không giới hạn tuổi ● Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ trưa thứ 7 hàng tuần

Tại Công Ty TNHH Tm Nutri Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận sau khi đạt phỏng vấn

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến 12h00 thứ Bảy

Hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội (theo luật lao động)

Tham gia du lịch hàng năm và được tặng hợp đồng bảo hiểm Nhân thọ (làm việc trên 3 năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tm Nutri Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin