Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động An Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 340 Hà Huy Giáp, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về các mặt hàng của công ty.

- Thực hiện báo giá, soạn thảo hợp đồng.

- Chuẩn bị và gửi hàng mẫu, catalog, thư từ cho khách hàng theo yêu cầu.

- Theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ.

- Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thu hồi công nợ.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, phát triển khu vực phụ trách

- Báo cáo danh sách khách hàng và doanh số hàng tháng cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê kinh doanh.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, hòa đồng, có khả năng học hỏi nhanh và giao tiếp tốt.

Tự tin vào năng lực kinh doanh; ưu tiên ứng viên từ các khoa Quản trị kinh doanh, Marketing, truyền thông đa phương tiện, kinh tế, trình độ từ trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm:Tối thiểu 01 năm

Tại Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động An Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 8-20 triệu đồng/tháng

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI

- Thưởng cuối năm (tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty)

- Thưởng chuyên cần

- Phụ cấp cơm trưa: 750.000 đồng/tháng

- Nguồn khách hàng ổn định, đa phần khách hàng chủ động tìm đến công ty.

- Thu nhập ổn định, thưởng và phụ cấp xứng đáng với năng lực và công sức.

- Có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và được hướng dẫn công việc khi mới vào.

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động An Toàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin