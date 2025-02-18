Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 236 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng dựa trên data công ty đem về;
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, đơn hàng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng nếu cần;
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới có nhu cầu về sản phẩm, xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...;
- Độ tuổi 22-27, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong ngành máy pha chế là lợi thế cực lớn;
- Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;
- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ, sẵn sàng ‘chiến’;
- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng), trung bình từ 8-20tr hoặc hơn;
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến;
- Văn hóa công ty trẻ, độ tuổi 9x - 2000, sếp cực tâm lý;
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...;
- Được uống trà sữa, cà phê miễn phí được pha chế từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà D17, khu X4, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

